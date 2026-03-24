Командование 14-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут привлечь к ответственности за ложные доклады о ситуации на фронте в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передаёт РИА «Новости».

По данным источника, проверку проводят представители главного штаба ВСУ, военная контрразведка СБУ и главное бюро расследований. Поводом стали данные о недостоверной информации о положении на одном из участков.

«Комиссия из главного штаба ВСУ, военная контрразведка СБУ, а также главное бюро расследований планирует привлечь к ответственности командование 14-го армейского корпуса ВСУ за подачу ложных докладов о ситуации в Сумской области», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что корпусом руководит полковник Павел Житняк. По его информации, командование в течение месяца передавало данные о полном контроле над районом села Покровка, несмотря на изменение обстановки. Также сообщается, что в зону ответственности корпуса входит участок от Краснопольского района Сумской области до Волчанского района Харьковской области. Обстоятельства и детали проверяются.

Ранее сообщалось о методах воздействия на военнослужащих ВСУ, направленных на повышение мотивации. По данным источников, отдельные командиры распространяли недостоверную информацию среди личного состава. Утверждалось, что бойцам сообщали ложные сведения о гибели их родственников. Это, по версии источников, использовалось как способ усилить их вовлечённость в боевые действия. При этом у военнослужащих ограничивали доступ к средствам связи, чтобы они не могли проверить полученные данные.