Число погибших в результате авиакатастрофы в Колумбии возросло до 66

По меньшей мере 66 человек стали жертвами катастрофы в Колумбии. Информацию со ссылкой на военных приводит телеканал Caracol.

Всего на борту Hercules C-130 находились 128 человек. 57 из них госпитализированы, один не пострадал. Поиски тел ещё четверых продолжаются.

Ранее на южноамериканском континенте произошла авиакатастрофа с участием военно-транспортного борта колумбийских ВВС. Лайнер Hercules C-130, перевозивший свыше сотни военнослужащих, рухнул в районе Пуэрто-Легисамо. Авиационный инцидент произошёл именно в тот момент, когда самолёт выполнял взлёт с аэродрома.