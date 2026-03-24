Учёные нашли простой способ снизить «плохой» холестерин

Учёные из университета Бергена выявили снижение уровня «плохого» холестерина при употреблении овсяного молока. Исследование проводили с участием добровольцев. Об этом сообщает журнал Nutrition Journal.

В эксперименте участвовали 32 женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Участниц разделили на две группы, одна из которых ежедневно употребляла овсяное молоко, а другая — обезжиренное коровье.

По итогам четырёх недель у участниц, которые пили овсяное молоко, зафиксировали снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности. У второй группы подобных изменений не выявили. При этом уровень «хорошего» холестерина и триглицеридов в обеих группах остался практически без изменений.

Исследователи связали полученный эффект с содержанием бета-глюканов — растворимых пищевых волокон. Они влияют на всасывание и обмен холестерина в организме. Учёные уточнили, что для подтверждения выводов потребуются более масштабные исследования.

Ранее в России расширили возможности диагностики показателей холестерина в рамках системы ОМС. В программу диспансеризации включили анализ на липопротеин (а), который связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель практически не зависит от образа жизни и определяется генетикой. Поэтому его контроль считают важным для раннего выявления рисков. Сдать анализ бесплатно могут граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Также доступна оценка липидного профиля, включая показатели «плохого» и «хорошего» холестерина.