За ночь расчёты ПВО сбили 55 украинских дронов над регионами РФ и Чёрным морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя озвучил число мирных россиян, пострадавших от атак ВСУ. С февраля 2022 года от атак Вооружённых сил Украины пострадали не менее 27,5 тысячи мирных жителей России. Небензя добавил, что только в Белгородской области разрушены сотни объектов, включая школы и медучреждения. По его данным, в регионе погибли 467 человек, среди них 23 ребёнка.