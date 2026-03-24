24 марта, 05:52

США отчитались о ликвидации снятого с вооружения ЗРК «Квадрат» в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Центральное командование Вооружённых сил США обнародовало видеокадры, на которых запечатлено поражение зенитно-ракетного комплекса «Квадрат» на территории Ирана. Об этом сообщила RG.ru со ссылкой на видеоотчёты Пентагона.

В публикации отмечается, что речь идёт об устаревшем вооружении советского производства.

«В 90-е годы производились небольшие закупки в странах Восточной Европы, вероятно, в Польше. Не исключаются поставки и с территории Украины. В настоящее время это оружие считается устаревшим», — уточняется в тексте.

Аналитики обращают внимание, что поражённый комплекс мог использоваться иранской стороной, однако не исключается, что он мог быть ложной целью или находиться в небоеготовом состоянии.

Советник лидера Ирана назвал условия завершения конфликта на Ближнем Востоке

Ранее Fars сообщил о новых ударах США и Израиля по газовой инфраструктуре Ирана. Под атаку, как сообщается, попали газораспределительная станция в провинции Исфахан, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр, расположенном на границе с Ираком. Согласно публикации, в результате ударов был нанесён материальный ущерб как самой газовой инфраструктуре, так и расположенным поблизости жилым домам.

Дарья Денисова
