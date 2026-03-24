«Он увидел во мне дьявола»: На Урале клиенты взяли похоронного агента в заложники

В Екатеринбурге клиенты удерживали похоронного агента, заподозрив её в мошенничестве при организации похорон родственника. Об этом пишет Ural Mash.

В Екатеринбурге похоронного агента удерживали в квартире, приняв за мошенницу. Видео © Telegram / Ural Mash

«В общем, они меня не выпускают. Мы с ними начинаем ругаться. Я забегаю в кухню, там такая сталинка и большая дверь стеклянная, стол, значит, деревянные стулья, я хватаю этот стул. И говорю: «Если вы меня сейчас не выпустите, я разнесу здесь всё». Вы не представляете, как я держала его за ухо. Мне кажется, он в моих глазах увидел дьявола», — поделилась женщина.

После смерти близкого семья вызвала ритуальных специалистов. Один сотрудник приехал для оформления документов и транспортировки тела, после чего к работе подключилась агент Алёна, которая должна была заняться организацией похорон. В процессе общения у родственников возникли сомнения в её добросовестности. Они решили, что имеют дело с мошенниками, и потребовали вернуть паспорт умершего.

Однако у Алёны не оказалось при себе нужного документа. После этого её заперли на кухне до приезда сотрудников полиции. Женщина попыталась покинуть помещение и в какой-то момент начала угрожать, что разнесёт здесь всё, чтобы выбраться.

В ходе конфликта она смогла вырваться и покинуть квартиру. После этого Алёна обратилась в полицию, куда вскоре прибыли и родственники. В отделе стороны выяснили, что произошла ошибка: семья перепутала агента с предполагаемыми мошенниками.

Ранее в Петербурге задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 50 миллионов. По данным следствия, злоумышленники звонили жертвам по телефону, а для прикрытия они организовали нелегальный криптообменник: через него получали наличные от курьеров, конвертировали их в криптовалюту и переводили организаторам схемы.