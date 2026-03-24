24 марта, 10:12

В Госдуме предложили отказаться от понятых при проверке водителей

В Госдуме предложили изменить порядок проверки водителей на состояние опьянения и отказаться от привлечения понятых. Вместо этого предполагается использовать исключительно видеозапись процесса. Инициатива подготовлена председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым ко второму чтению законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.

«Все патрульные машины сегодня оборудованы автоматической системой видеозаписи «Дозор» и обычными видеорегистраторами. Тогда в случае спорных ситуаций всегда можно будет воспользоваться видеодоказательствами», — отметил Нилов.

Документ направлен на сокращение объёма процессуальных документов при освидетельствовании автомобилистов на алкоголь. Сейчас проверка может проходить либо в присутствии двух понятых, либо с обязательной видеофиксацией. Предлагаемые изменения закрепляют приоритет записи происходящего и фактически исключают необходимость привлечения сторонних лиц.

Также подчёркивается, что инициатива направлена на защиту прав водителей, поскольку действующие нормы, по мнению депутата, не всегда понятны гражданам и могут вызывать сложности при различении видов освидетельствования и их последствий

Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за езду без ОСАГО
Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за езду без ОСАГО

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность предоставить автомобилистам право самостоятельно выбирать регистрационные номера. В настоящее время номерные знаки присваиваются автоматически из доступной базы данных, что, по оценкам, способствовало появлению неформального рынка «красивых» комбинаций. Новый подход предполагает внедрение системы резервирования.

Милена Скрипальщикова
