Из-за антироссийской политики Финляндия становится всё более опасной страной. Об этом в соцсети Х заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Поводом для комментария стал материал Bloomberg о подготовке страны к возможному конфликту.

«Будьте готовы, Финляндия постепенно становится более опасной из-за политики действующей власти против России», — написал он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение Вашингтона смягчить ограничения в отношении российской нефти может негативно сказаться на Украине. По его словам, подобный шаг способен нанести ощутимый ущерб, однако он ограничился общей оценкой и не стал подробно развивать свою позицию.