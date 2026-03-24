«Много талантливых людей»: Солистка «Тату» поспорила с Губиным о гениях в шоу-бизнесе
Певица Лена Катина ответила Губину на слова об отсутствии гениев в шоу-бизнесе
Солистка «Тату» Лена Катина не согласилась с певцом Андреем Губиным, заявившим об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе, и отметила, что в индустрии много талантливых исполнителей. Своё мнение певица выразила в интервью kp.ru.
По словам Катиной, она уважает коллегу, рада его возвращению к публичной жизни и считает его «своего рода гением». Однако в вопросе о состоянии индустрии их взгляды расходятся.
«Не знаю. Андрей, я с вами не согласна. На самом деле, очень-очень много талантливых людей. А насколько они гениальны, я думаю, что будут решать следующие поколения», — заявила артистка.
Она подчеркнула, что оценка «гениальности» — вопрос времени и восприятия публики, а в российском шоу-бизнесе достаточно ярких и сильных исполнителей.
В последнее время Андрей Губин и его критические высказывания стали предметом внимания психиатров. Ранее врач заявил, что состояние певца стремительно ухудшается, а процесс, происходящий в его голове, прогрессирует. Напомним, что артист страдает от левосторонней прозопалгии.
