Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 08:02

«Много талантливых людей»: Солистка «Тату» поспорила с Губиным о гениях в шоу-бизнесе

Певица Лена Катина ответила Губину на слова об отсутствии гениев в шоу-бизнесе

Солистка «Тату» Лена Катина не согласилась с певцом Андреем Губиным, заявившим об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе, и отметила, что в индустрии много талантливых исполнителей. Своё мнение певица выразила в интервью kp.ru.

По словам Катиной, она уважает коллегу, рада его возвращению к публичной жизни и считает его «своего рода гением». Однако в вопросе о состоянии индустрии их взгляды расходятся.

«Не знаю. Андрей, я с вами не согласна. На самом деле, очень-очень много талантливых людей. А насколько они гениальны, я думаю, что будут решать следующие поколения», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что оценка «гениальности» — вопрос времени и восприятия публики, а в российском шоу-бизнесе достаточно ярких и сильных исполнителей.

В последнее время Андрей Губин и его критические высказывания стали предметом внимания психиатров. Ранее врач заявил, что состояние певца стремительно ухудшается, а процесс, происходящий в его голове, прогрессирует. Напомним, что артист страдает от левосторонней прозопалгии.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Андрей Губин
  • Лена Катина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar