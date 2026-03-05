«Процесс в его голове прогрессирует»: Нарколог оценил состояние Губина и сделал вывод

Состояние певца Андрея Губина ухудшается. Своим мнением поделился врач-психиатр Василий Шуров после выхода интервью артиста с Ксенией Собчак.

Психиатр Василий Шуров прокомментировал состояние Андрея Губина в интервью Ксении Собчак.

«Вышло очередное интервью с Андреем Губиным. Мы видим, что процесс происходящий в его голове прогрессирует. Он не отвечает в рамках заданных вопросов, соскальзывает по малейшим ассоциациям. В общем любому психиатру понятно, что с ним происходит», — ответил он в личном блоге.

Шуров обратил внимание, что многие люди могут ошибочно решить, будто с Губиным всё в порядке. Они будут призывать оставить исполнителя в покое и выразят уверенность в выходе новых хитов. Эксперт не отрицает, что певец сможет выступить с новинками через год или два. Только это будут очередные интервью, на которые он согласится из-за нужды в деньгах, где предстанет в более запущенном состоянии, чем сейчас. По мнению психиатра, на большее в рамках своего диагноза Губин уже не способен.

Напомним, что Андрей Губин страдает от левосторонней прозопалгии — неврологического заболевания, которое вызывает постоянные боли в лице. Из-за этого ему трудно не только петь, но и просто ходить — каждое движение доставляет дискомфорт.

Ранее Андрей Губин жёстко прошёлся по организаторам своего творческого вечера и звёздам, которые исполняли его песни. Он назвал Игоря Крутого интриганом, а Сергея Жукова — шепелявым. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певца за грубость и необъективность. По его мнению, Губин потерял связь с реальностью и позволяет себе откровенное хамство в адрес коллег.