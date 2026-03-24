Лукашенко 25 марта посетит КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25–26 марта совершит официальный визит в КНДР по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. В рамках поездки запланированы переговоры на высшем уровне. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры между руководителями двух государств станут главный событием. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества. Ожидается, что в ходе встречи будут определены приоритетные направления взаимодействия и обозначены наиболее перспективные совместные проекты. Также планируется уделить внимание укреплению договорно-правовой базы отношений между Минском и Пхеньяном, а также активизации практического сотрудничества.

Накануне, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Государственного комитета по делам КНДР в ходе первой сессии Верховного народного собрания пятнадцатого созыва, которая прошла в Пхеньяне. Решение приняли в первый день работы сессии нового созыва парламента.