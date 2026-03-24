Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте Австралии в шутливой форме спросила, можно ли попробовать десерт «Павлова» в стране или для этого придётся ехать в Новую Зеландию. Речь главы Еврокомиссии была опубликована на официальном сайте ведомства. Визит политика проходит с 23 по 25 марта.

«Я с нетерпением жду, когда смогу выпить свой первый флэт-уайт на австралийской земле. И также жду возможности попробовать «Павлову» — или мне стоит дождаться поездки в Новую Зеландию, чтобы отведать этот десерт?» — сказала перед парламентариями Урсула фон дер Ляйен.

Торт «Павлова» (англ. pavlova) — это десерт на основе безе со взбитыми сливками и свежими фруктами, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии. Его основа состоит из хрустящего безе и нежного сливочного слоя, а сверху его украшают ягодами или кусочками тропических фруктов: в Новой Зеландии и Австралии традиционно используют клубнику с маракуйей, а в Великобритании — малину. Десерт может быть выполнен в виде целого торта или порционно. Своё название «Павлова» получила в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой, которая гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году — в то время её имя носили многие продукты и товары, от шоколадных конфет до парфюмерии. Точное происхождение десерта до сих пор остаётся предметом затяжного спора между двумя странами.

Ранее Урсула фон дер Ляйен о передислокации самолёта-разведчика, который ранее применялся для поддержки Украины. По её словам, теперь этот борт задействован в регионе Персидского залива.