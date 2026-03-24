Голикова: Травматизм остаётся одной из ключевых проблем медицины в России

Одной из ключевых медицинских и социальных проблем не только в России, но и во всём мире, остаётся травматизм. Об этом аявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«В современных условиях во всем мире травматизм — это одна из ведущих медицинских и социальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, травма занимает третье место среди причин смертности населения. И, безусловно, это актуально для каждой из стран, в том числе для нашей», — сказала Голикова.

По её словам, ежегодно возникают ситуации, когда людям необходимы экстренные меры для сохранения жизни и здоровья. В таких случаях ключевую роль играет своевременная и правильная первая помощь. Голикова отметила важность того, чтобы рядом оказался человек, способный оперативно и грамотно оказать необходимую поддержку до прибытия медиков.

