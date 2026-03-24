В Москве перекрыли движение на ряде улиц в трёх округах
В Москве ввели временные ограничения на движение автомобилей сразу в трёх административных округах: Центральном, Северном и Северо-Восточном. В Дептрансе призвали автомобилистов заранее планировать поездки и выделять больше времени на дорогу.
Закрыты участки на внутренней стороне Садового кольца рядом с Новинским бульваром и на внешней — в районе Сухаревской площади. Также перекрыт проспект Мира по направлению в центр возле дома №127.
Трудности с проездом наблюдаются на Дмитровском и Коровинском шоссе в сторону центра рядом со станцией «Селигерская». Недоступен для проезда и съезд с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе.
Официальные причины введения ограничительных мер ведомство не уточняет. Горожанам и туристам настоятельно рекомендуют отказаться от использования личного автотранспорта в пользу поездок на метро или наземном общественном транспорте.
«Если вам нужно поехать на машине, заранее планируйте маршрут, оставляйте больше времени на дорогу. По возможности избегайте поездок в часы разъезда», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.
