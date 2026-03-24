Российского бойца MMA по прозвищу Кузнец задержали в Таиланде за обнал 11,5 млн

В Таиланде задержали бойца смешанных единоборств (MMA) из Бурятии Марка Жамбалова по кличке «Дархан» (в переводе «Кузнец»). Его подозревают в сотрудничестве с мошенниками из колл-центров, пишет SHOT.

Спортсмен занимался обналом украденных средств с чужих банковских карт. Полиция Паттайи заинтересовалась им, когда выяснила, что он снимал деньги из банкоматов около 200 раз в разных частях острова. Предварительная сумма убытков составляет 4 607 773 бата (11 529 537 рублей).

Задержали Жамбалова 19 марта во время очередной попытки снять наличные. При нём обнаружили чеки из банкоматов на 100 000 бат (около 250 000 рублей), а также изъяли iPhone 13 и мотоцикл N-MAX.

Подозреваемому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве путём выдачи себя за другое лицо, участии в транснациональной организованной преступности и несанкционированном использовании чужих электронных платежных карт. Ему грозит срок до пяти лет или штраф в 2,5 миллиона рублей. Местная полиция устанавливает его сообщников.

Марк Жамбалов — воспитанник клуба «Патриот» из Улан-Удэ. Он дебютировал как профессиональный боец в прошлом году, является кандидатом в мастера спорта по ММА и действующим чемпионом Дальневосточного федерального округа.