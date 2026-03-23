В Таиланде нашли тело россиянина и записку о местонахождении денег

В провинции Районг на востоке Таиланда найдено тело 41-летнего гражданина России. Об этом сообщила лидер волонтёрской группы и администратор паблика «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

По словам волонтёра, погибшим оказался Вадим Ли 1984 года рождения. В кармане мужчины спасатели нашли предсмертную записку на русском языке.

В своём послании россиянин извиняется за неудобства, рассказывает, где лежат его деньги и просит развеять прах в святом месте.

По словам знакомых, мужчина вёл здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь и наркотики, любил играть в шахматы и нарды.

