23 марта, 13:43

В Таиланде нашли тело россиянина и записку о местонахождении денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CatwalkPhotos

В провинции Районг на востоке Таиланда найдено тело 41-летнего гражданина России. Об этом сообщила лидер волонтёрской группы и администратор паблика «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

По словам волонтёра, погибшим оказался Вадим Ли 1984 года рождения. В кармане мужчины спасатели нашли предсмертную записку на русском языке.

В своём послании россиянин извиняется за неудобства, рассказывает, где лежат его деньги и просит развеять прах в святом месте.

По словам знакомых, мужчина вёл здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь и наркотики, любил играть в шахматы и нарды.

Пара из Петербурга рухнула с 50 метров во время романтического полёта на парашюте над Пхукетом
Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли 70-летнего россиянина без памяти и одежды. Спустя несколько дней на связь выгла его дочь, которая проживает в Екатеринбурге.

Дарья Денисова
