Нашлась дочь 70-летнего россиянина, потерявшего память и одежду в Таиланде
Спустя несколько дней после обнаружения 70-летнего пожилого россиянина Владимира Князева в Таиланде, нашлась его дочь, которая проживает в Екатеринбурге, она откликнулась на призывы волонтёров в соцсетях. О том, что семью удалось найти, РИА «Новости» сообщила администратор русскоязычного паблика «Паттайя от А до Я» и лидер группы волонтёров Светлана Шерстобоева.
«Мне позвонила дочь дедушки из Екатеринбурга. Отозвалась на наши объявления в соцсетях и СМИ», — рассказала Шерстобоева.
Теперь женщина находится на прямой связи с медиками. Волонтёр соединила её с больницей Вачира, куда ранее доставили пенсионера.
Напомним, пожилой мужчина сам пришёл к крыльцу этого госпиталя полностью обнажённым. Он разговаривал сам с собой, документов при нём не оказалось. Медики провели осмотр с участием русскоговорящего психиатра из клиники Пхукета, который диагностировал у россиянина деменцию второй степени.
