Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 15:19

Нашлась дочь 70-летнего россиянина, потерявшего память и одежду в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maulana Image

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maulana Image

Спустя несколько дней после обнаружения 70-летнего пожилого россиянина Владимира Князева в Таиланде, нашлась его дочь, которая проживает в Екатеринбурге, она откликнулась на призывы волонтёров в соцсетях. О том, что семью удалось найти, РИА «Новости» сообщила администратор русскоязычного паблика «Паттайя от А до Я» и лидер группы волонтёров Светлана Шерстобоева.

«Мне позвонила дочь дедушки из Екатеринбурга. Отозвалась на наши объявления в соцсетях и СМИ», — рассказала Шерстобоева.

Теперь женщина находится на прямой связи с медиками. Волонтёр соединила её с больницей Вачира, куда ранее доставили пенсионера.

Россияне массово отменяют туры на Бали и в Таиланд
Россияне массово отменяют туры на Бали и в Таиланд

Напомним, пожилой мужчина сам пришёл к крыльцу этого госпиталя полностью обнажённым. Он разговаривал сам с собой, документов при нём не оказалось. Медики провели осмотр с участием русскоговорящего психиатра из клиники Пхукета, который диагностировал у россиянина деменцию второй степени.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • таиланд
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar