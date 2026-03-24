Ксению Лученко* заочно осудили на 8 лет за распространение фейков об армии РФ

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Ксению Лученко* к 8 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Лученко признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Дополнительно ей назначили запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года. Прокуратура ранее запрашивала для неё наказание в виде 8,5 лет колонии, однако суд ограничился меньшим сроком.

Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено Следственным комитетом в сентябре прошлого года. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», поводом для преследования стал материал 2024 года в её Telegram-канале «Православие и зомби», где речь шла об ударе по больнице в Киеве.

Ранее в России следственные органы объявили в розыск журналистку Ксению Лученко*. Она разыскивается по уголовной статье, однако конкретная квалификация правонарушения не уточняется.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.