С экс-телеведущей Курбангалеевой* принудительно взыскивают более 200 тыс. рублей

В отношении бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*, заочно осуждённой за пропаганду терроризма и распространение фейков о Вооружённых силах РФ, возбуждены пять исполнительных производств о взыскании штрафов. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно документам, с февраля 2025 года по январь 2026 года в отношении Курбангалеевой* были заведены производства на общую сумму более 208 тысяч рублей. Средства взыскиваются по штрафам, назначенным в рамках дел об административных правонарушениях.

В июле 2025 года Курбангалеева* была заочно приговорена к восьми годам лишения свободы. Суд признал её виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете, совершённых группой лиц, а также в распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Ранее минюст России включил Калифорнийский университет в Беркли** и Российско-американскую ассоциацию учёных (RASA)** в перечень нежелательных организаций. Решение принято после того, как 16 и 17 февраля Генпрокуратура признала их деятельность угрожающей основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства.

* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. **Организации признаны нежелательными на территории РФ.