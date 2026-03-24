«Он жив!»: Во Флориде сняли двойника Эпштейна — тот объяснился в ответном видео
Двойник Эпштейна из Флориды стал звездой Сети после того, как его сняли на видео
Житель Флориды привлёк внимание интернет-пользователей благодаря своему поразительному сходству с финансистом Джеффри Эпштейном. New York Post опубликовала фотографии этого человека, которого сняли на шоссе за рулём кабриолета.
«Эпштейн жив! Эпштейн жив!» — говорит голос за кадром.
Мужчина, которого ошибочно приняли за Джеффри Эпштейна из-за внешнего сходства, был вынужден публично опровергнуть эту информацию. В своём видеообращении в социальных сетях он категорически заявил о своей непричастности к финансисту, известному своими преступлениями.
«Я не Джеффри Эпштейн, я — Пит из Паль-Бич!» — подчеркнул он.
Примечательно, что первое видео, ставшее причиной недоразумения, было снято без его ведома, и он узнал о нём лишь после того, как его телефон буквально взорвался от сообщений и звонков. Его ответное видео, опубликованное в соцсетях, быстро набрало популярность, собрав более миллиона лайков.
Ранее в США стали известны новые детали взаимодействия 42-го президента США Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. Выяснилось, что финансист 17 раз посещал Белый дом во время президентства Клинтона. Также установлено, что политик как минимум 27 раз пользовался самолётом бизнесмена. При этом Клинтон говорит, что он не помнит, бывал ли он сам в гостях у Эпштейна.
