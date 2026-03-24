Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впервые за долгое время появились на публике

Театр Моссовета накануне распахнул свои двери для торжественной церемонии вручения премии «Ника». Среди блестящей плеяды гостей особое внимание привлекли Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Редкий совместный выход в свет для этой звёздной четы стал настоящим событием.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_bezrukova_official

После того, как пара с удовольствием позировала перед объективами фотографов, 88-летний Кончаловский вышел на сцену, чтобы произнести несколько проникновенных слов о магии киноискусства.

На сцене, рядом со своим супругом, стояла Высоцкая. Она с улыбкой оказывала ему поддержку. Этот момент запечатлён на видео, которое актриса Ирина Безрукова разместила в соцсетях.

Ранее стало известно, что четыре года назад Кончаловский и Высоцкая приняли в свою семью девочку по имени Соня. Телеведущая впервые публично поделилась этой новостью в интервью для Fametime TV, перестав скрывать, что они стали приёмными родителями. У пары есть двое детей Мария и Пётр. В 2013 году их дочь впала в кому после автоаварии.