Министерство обороны России официально подтвердило изменение оперативной обстановки на одном из участков фронта в Харьковской области. Армия страны взяла под полный контроль населённый пункт Песчаное.

По данным военного ведомства, активные действия на этом направлении вели подразделения группировки войск «Север». Солдаты успешно выполнили поставленную задачу, вытеснив противника с занимаемых позиций.

Установление контроля над этим селом является важным элементом текущей стратегии на данном участке. Удержание подобных высот и логистических точек позволяет расширить зону влияния и создать более выгодные условия для дальнейших операций.

В ближайшее время на освобожденной территории начнется процесс разминирования и проверки местности. После завершения всех необходимых мероприятий там планируют обеспечить стабильность, чтобы избежать возможных диверсий со стороны противника.

Напомним, за прошлую неделю российские войска за неделю освободили пять населённых пунктов на Донбассе и в Сумской области. Установлен контроль над населённым пунктом Сопычь Сумской области и другими.