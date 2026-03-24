Экс-офицер США заявил о провале целей Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке

США не достиг заявленных целей в иранском конфликте. Об этом в соцсети Х сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, действия США не привели к ожидаемым результатам, несмотря на нанесённый ущерб.

«Мы, конечно же, убили много иранцев и взорвали кучу всего, но мы не достигли ни одной из наших целей в этой войне: уничтожение режима, запасов дальнобойных ракет, лодок иранских ВМС, и, самое главное, возможностей по переработке ядерного топлива», — написал он.

Также он заявил, что экономические последствия оказались неблагоприятными для США. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке привела к укреплению позиций оппонентов, тогда как американская сторона понесла дополнительные издержки.

«Скажите мне, как мы тут побеждаем-то?» — заключил он.

Ранее сообщалось, что к возможным боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Сообщается, что в Эр-Рияде рассматривают вариант участия в ударах по Ирану. Окончательное решение может быть принято наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.