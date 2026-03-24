Дед-огородник проломил лоб мальчику из-за яблок в КБР

В Кабардино-Балкарии 66-летний житель Эльбрусского района ранил 11-летнего мальчика, который вместе с другими детьми пытался сорвать яблоки с его участка. Инцидент закончился травмой ребёнка и судебным решением. Об этом стало известно Mash Gor.

Мужчина в момент происшествия занимался ремонтом автомобиля на своём участке. Когда он заметил детей, пробравшихся на территорию и пытавшихся собрать урожай, ситуация резко обострилась. В руках у хозяина находился тяжёлый инструмент, который он бросил в сторону ребят. Один из предметов попал в лоб 11-летнему мальчику, в результате чего тот получил травму.

После случившегося ребёнок вернулся домой и сначала сообщил родителям, что просто упал. Однако позже, уже в медицинском учреждении, где ему наложили швы, он рассказал правду о произошедшем. Суд рассмотрел обстоятельства дела и назначил мужчине условное наказание.

