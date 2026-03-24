В центре России за 30 лет стало в среднем на полтора градуса теплее

Средняя годовая температура в регионах Центральной России за последние три десятилетия повысилась на 1,2–1,5 °C. При этом наиболее заметно теплее стало в зимние месяцы. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Ольга Гусева.

«Если сравнивать среднюю годовую температуру в таких городах ЦФО, как Тверь, Ярославль, Кострома и Владимир, то окажется, что она повысилась на 1,2 – 1,5 ℃ в 1991-2020 годах по сравнению с 1961-1990 годами. При этом сильнее изменилась температура в зимние месяцы: температура января возросла на 2,9-3,5 ℃, а июля – только на 0,8-1,6 ℃», — рассказала собеседница агентства.

По словам Гусевой, количество осадков в связи с потеплением сильно не изменилось, однако изменился режим их выпадения: зимой осадков стало больше, летом — незначительно меньше.

Специалист пояснила, что для оценки климатических изменений Всемирная метеорологическая организация использует 30-летние периоды. Опорным принят период 1961–1990 годов, а климатологической нормой, отражающей современное состояние, — 1991–2020 годы. Сравнение именно этих двух периодов позволяет увидеть устойчивые долгосрочные изменения.

