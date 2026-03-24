Дмитриев назвал критической ошибкой отказ ЕС от российских ресурсов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что она поздно признаёт масштаб энергетического кризиса в Евросоюзе и его причины. Об этом он написал в соцсети Х.

«Кризис критичен именно для ЕС, из-за своих фатальных и идиотских ошибок, связанных с отказом от российской энергетики», — подчеркнул он.

Европейские власти запоздало оценивают последствия энергетической политики. Он указал на заявление главы Еврокомиссии о критичности ситуации и связал её с ранее принятыми решениями.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от российского газа оказался болезненным для граждан. По её словам, рост цен на энергоресурсы негативно сказался на населении, а страны ЕС пересматривают свои энергетические зависимости, в том числе от российского газа.