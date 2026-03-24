Никакого бухла и объедаловки: Банщица рассказала, как париться без вреда для потомства

После того как Минздрав выпустил новые рекомендации для мужчин, которые любят ходить в баню или сауну, эксперты напомнили: если делать всё правильно, баня — это очень полезно для здоровья. Актриса Лара Чаклин, которая сама владеет банным комплексом «Краснопар», в беседе с Life.ru подчеркнула, что главное — это атмосфера и то, как люди себя ведут в бане.

Каждый человек очень индивидуален — и те люди, которые ходят в баню на постоянной основе, занимаются собой и имеют здоровое тело, им это только на пользу. Есть определённые правила посещения бани, чтобы это было на пользу. Я говорю про здоровое посещение бани без алкоголя и избыточной еды. И большое значение имеет место, куда вы ходите в баню, её санитарное состояние, чистота. Лара Чаклин Актриса, хозяйка банного комплекса

По словам собеседницы Life.ru, баня давно стала частью семейной традиции. В её комплексе акцент делают на семейный отдых — сюда приходят с детьми, чтобы проводить время вместе и знакомиться с банной культурой. При соблюдении простых правил — умеренности в еде и напитках, заботе о здоровье и выборе чистых бань — регулярные посещения приносят только пользу.

«И если вы хоть раз по-настоящему посещали баню, то вспомните, как вам после неё было хорошо и благостно. Какой становится гладкой и нежной кожа, поднимается общий тонус мышц — и внутри состояние покоя, благости и уверенности в себе. Баня — это про тело, про здоровье. И это просто очень приятно», — резюмировала банщица.

Напомним, что Минздрав планирует отправлять мужчин, которые часто посещают бани, на исследование качества спермы и последующую консультацию врача-уролога. Мера направлена на сохранение и улучшение репродуктивного здоровья мужчин, выявление возможных нарушений на ранних стадиях.