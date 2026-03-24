Мобильный интернет заработал в центре Москвы без ограничений

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Мобильный интернет заработал в центре Москвы без ограничений. В этом убедился корреспондент Life.ru.

В частности, Сеть ловит в районах станций метро «Октябрьская», «Курская», «Киевская», «Парк культуры», «Арбатская», «Площадь Революции», «Комсомольская», «Лубянка», «Пушкинская».

Напомним, что ранее москвичи жаловались на перебои с интернетом в центре города. Проблемы добрались даже до здания Госдумы. Из-за отсутствия стабильного сигнала депутаты и представители СМИ были вынуждены перемещаться по зданию в поисках мест, где ещё можно выйти в Интернет. В Кремле пояснили, что перебои со связью связаны с необходимостью защитить граждан от растущих угроз со стороны Украины.

В ГД напомнили «простое советское» правило навигации на фоне проблем со связью в Москве

