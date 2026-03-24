МЧС показало видео с места разрушительного взрыва в Севастополе

Напомним, взрыв в многоэтажке в Севастополе произошёл сегодня ночью. Он привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. Два человека погибли, 12 пострадали. Всего было повреждено шесть домов. СК возбудил уголовное дело.