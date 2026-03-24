Американский бомбардировщик B-52 подал сигнал бедствия в небе над Британией

Разработанный в конце 1940-х — начале 1950-х годов, американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») поступил на вооружение ВВС США в 1955 году, сменив модель B-36. Этот дозвуковой самолет, способный выполнять полёты на высоте до 15 километров, изначально создавался для доставки двух мощных термоядерных бомб в любую точку СССР, а сегодня несёт широкий спектр вооружений, включая ядерное. Модификация B-52G удерживает абсолютный рекорд дальности среди боевых самолётов, и, оставаясь на службе более полувека без перерыва, он по-прежнему является основой американской дальней бомбардировочной авиации наряду с B-1B Lancer. Планируется, что эти машины останутся в строю как минимум до 2030 года, а на их модернизацию выделено 11,9 миллиарда долларов.