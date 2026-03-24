Лавров: Некоторые специалисты уже говорят о признаках третьей мировой войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что часть экспертов в сфере международных отношений рассматривает происходящие в мире конфликты как признаки третьей мировой войны. Об этом он сообщил на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

«И мы отметили, что некоторые специалисты, в том числе в России, специализирующиеся на истории международных отношений, уже начали характеризовать и квалифицировать происходящее как третью мировую войну», — сказал он.

Глава МИД РФ обратил внимание на расширение географии конфликтов в последние годы. Он подчеркнул, что в противостояния вовлекаются новые государства и целые регионы. По мнению министра, такая динамика вызывает серьёзную обеспокоенность у специалистов и требует внимательного анализа происходящего на международной арене.

