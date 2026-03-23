Лавров и Аракчи обсудили риск расширения конфликта на Каспий
Обложка © Life.ru
Россия и Иран выразили обеспокоенность возможным расширением конфликта за пределы Персидского залива. Этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшнего телефонного разговора глав МИД Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи.
Стороны отметили риски распространения напряжённости на Каспийский регион. В Москве подчеркнули необходимость срочного прекращения боевых действий.
«Выражена обоюдная обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию», — говорится в сообщении пресс-службы МИДа.
Россия также заявила о готовности добиваться политического урегулирования с учётом интересов всех сторон, прежде всего Ирана.
Обострение на Ближнем Востоке началось после ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. С тех пор конфликт сопровождается атаками на энергетическую инфраструктуру и угрозами нарушения ключевых транспортных маршрутов. Однако ранее в понедельник Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись очень удачные переговоры. В связи с этим он дал распоряжение отложить на пять дней все удары, которые планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран эти данные пока не подтверждал и не комментировал.
