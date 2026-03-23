Лавров и Аракчи обсудили риск расширения конфликта на Каспий



Обострение на Ближнем Востоке началось после ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. С тех пор конфликт сопровождается атаками на энергетическую инфраструктуру и угрозами нарушения ключевых транспортных маршрутов. Однако ранее в понедельник Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись очень удачные переговоры. В связи с этим он дал распоряжение отложить на пять дней все удары, которые планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран эти данные пока не подтверждал и не комментировал.