Путин встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Беспрозванных

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также поддержка участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба Кремля.

«В 2025 году мы выделили на поддержку участников СВО и членов их семей 3,2 млрд рублей — это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Разработано 30 видов региональных мер поддержки, связанных с выплатами и льготами. Филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в каждом муниципалитете», — отмтеил Беспрозванных.

Губернатор сообщил, что подавляющее большинство (81%) ветеранов СВО уже нашли работу, а остальные проходят программы адаптации или восстановления. В регионе также стартовала своя программа обучения управленцев, подобная федеральной инициативе «Время героев». Особое внимание уделяется реабилитационному центру «Новый горизонт», который ежегодно помогает 700 пациентам со всей страны.

Отвечая на вопрос президента об экономике, губернатор отметил рост ВРП на 2,4% в 2025 году (превысив средний по стране), значительное увеличение доходов бюджета на 41% и сокращение госдолга в 1,6 раза за два года. Он подчеркнул успехи в обрабатывающей промышленности и туризме, а также рост подоходного налога на 18%. Кроме того, регион продолжает оказывать поддержку Херсонской области, выделив 1,5 млрд рублей на пятилетнюю программу, в рамках которой в 2025 году были отремонтированы детский сад и школа.

Ранее Путин выразил благодарность руководителям регионов за поддержку участников СВО и их семей. Президент подчеркнул важность работы, которую проводят главы субъектов, оказывая помощь бойцам и их родным. Глава государства отметил, что эта деятельность имеет большое значение как для страны в целом, так и для каждой конкретной семьи, нуждающейся во внимании и заботе.