Путин поздравил президента Узбекистана и граждан республики с Наврузом

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Основным поводом для беседы стало празднование Навруза — российский лидер поздравил коллегу и народ дружественной республики с этим весенним праздником.

Кроме того, политики затронули острые вопросы международной повестки. В частности, состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке и ходе конфликта на Украине.

Стороны уделили внимание развитию двусторонних экономических отношений. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере промышленного производства, транспортной логистике, а также реализация совместных проектов в атомной энергетике.

По итогам беседы лидеры подтвердили настрой на дальнейшее расширение взаимодействия. Главы государств условились продолжить интенсивную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами.

Также сегодня президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также поддержка участников СВО и их семей.