Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 11:01

Путин поздравил президента Узбекистана и граждан республики с Наврузом

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Основным поводом для беседы стало празднование Навруза — российский лидер поздравил коллегу и народ дружественной республики с этим весенним праздником.

Кроме того, политики затронули острые вопросы международной повестки. В частности, состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке и ходе конфликта на Украине.

Стороны уделили внимание развитию двусторонних экономических отношений. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере промышленного производства, транспортной логистике, а также реализация совместных проектов в атомной энергетике.

По итогам беседы лидеры подтвердили настрой на дальнейшее расширение взаимодействия. Главы государств условились продолжить интенсивную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами.

Путин сменил посла России в Перу

Также сегодня президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также поддержка участников СВО и их семей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Узбекистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar