Девочки-подростки запустили тренд на «фудкортниц», от которого страдают все посетители ТЦ

В торговых центрах по всей России набирает популярность новый подростковый тренд — «фудкортницы». Девочки собираются компаниями на фудкортах, покупают одну недорогую позицию на всех и занимают столики на целый день. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, такие компании нередко ведут себя вызывающе: громко выясняют отношения, могут хамить посетителям, устраивать конфликты и даже бросаться едой. Всё это происходит на глазах у других гостей торговых центров.

В ТЦ России распространился подростковый тренд «фудкортниц». Видео © Telegram/ SHOT

Тренд активно распространяется через соцсети. Подростки сами формируют образ «фудкортницы»: стиль в духе нулевых, яркий макияж с элементами вроде нарисованных звёздочек и демонстративное поведение. Некоторые прямо называют себя «той самой девочкой с фудкорта».

В Сети шутят, что «фудкортницы» в будущем могут стать прекрасными «тарелочницами», однако настоящие женщины выбирают более продуманный путь и становятся «МРТшницами», выбивая у мужчин оплату счёта за медицинские услуги. Сейчас на форумах в Сети обиженные мужчины наперебой обсуждают, как не стать кошельком для потенциальной избранницы.