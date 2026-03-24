Пропавшего в Иркутске подростка ищут у Байкала — четвёртые сутки он не выходит на связь

В Иркутске продолжаются поиски 16-летнего подростка, который пропал без вести четыре дня назад. По данным SHOT, молодого человека могли видеть в районе озера Байкал.

Школьника ищут все – от неравнодушных волонтёров до его родных и полиции. Уже прочёсана ближайшая роща, проверена дорога в школу, но ни единого следа пропавшего подростка не найдено. Пропавший подросток – из семьи, где всё благополучно, в школе учился прилежно, ни с кем не конфликтовал. По словам местных жителей, мальчика, похожего на Игоря, видели у Байкала 21 марта.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка.

Информацию о пропаже школьника предоставила его мать. По её словам, сына видели в последний раз 20 марта около 07:30 у дома 81 по Железнодорожной, перед тем как он должен был отправиться в лицей. С этого момента мальчик недоступен, его телефон остался дома. Примечательно, что никаких причин для исчезновения не наблюдалось; ранее он не разыскивался и характеризуется положительно.