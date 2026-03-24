В Минпросвещения задумались о тотальном запрете смартфонов для детей

Министерство просвещения РФ рассматривает возможность введения запрета на использование мобильных телефонов для детей до достижения ими определенного возраста, однако на данный момент соответствующее решение еще не принято. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По словам министра, нет ничего нормального в том, чтобы давать трёхлетнему ребёнку смартфон ради того, чтобы он не мешал взрослым, поскольку такая практика пагубно сказывается на психоэмоциональном становлении личности. Он считает, что нужно чётко определить возрастную планку, с которой допустимо знакомство ребёнка с мобильными телефонами.

Кравцов добавил, что сейчас это требование нигде в нормативных документах не закреплено, а сам вопрос является сложным, из-за чего ведомство пока не пришло к однозначному выводу. При этом министр обратил внимание, что законодательно уже установлен запрет на применение телефонов в учебное время в школах.

Смартфон в руках ребёнка несёт в себе существенную угрозу, которая выходит далеко за рамки влияния на психологическое развитие. Помимо рисков для психики, ключевая проблема заключается в практически полной невозможности для родителей контролировать содержимое устройства, когда оно находится у детей. Так, например, в смартфоне школьника из Прикамья, который напал на одноклассника, нашли инструкцию от незнакомки по удару ножом. Женщина рассказывала как правильно наносить порезы лезвием.