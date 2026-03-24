Генерал ФСБ раскрыл, как была пресечена попытка ввоза взрывчатки из Польши

ФСБ обнародовала результаты операции по пресечению канала поставки из Польши в Россию заминированных стелек с подогревом для берц. Задержан завербованный спецслужбами Украины иностранец 1994 года рождения. Опасный груз следовал через Белоруссию.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с сайтом MK.ru высоко оценил работу коллег. По его словам, ведомство внимательно отслеживает все события в зоне СВО и своевременно выявляет подобные угрозы. Генерал отметил, что известны и другие случаи, когда взрывчатые вещества пытались внедрить в гуманитарные грузы. За последнее время таких попыток было много. Михайлов также призвал граждан сообщать о подозрительных ситуациях.

«Реагировать на эти вещи он просто обязан, это гражданский долг. В конечном итоге, от своевременного заявления зависят жизни людей. Человек должен позвонить на горячую линию «112», его соединят с нужным специалистом», — подчеркнул он.

Напомним, ФСБ России ранее сообщила о пресечении попытки переброски взрывчатки. Оперативники задержали иностранца, который по заданию Киева получил в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами. Примечательно, что взрывчатка была тщательно замаскирована под стельки с подогревом для обуви. В ФСБ подчеркнули, что эти замаскированные устройства предназначались для использования против военнослужащих в зоне СВО.