Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 12:55

ПВО за 6 часов сбила 20 вражеских беспилотников над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В период с 8:00 до 14:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников зафиксировано над территорией Белгородская область — там сбили 7 аппаратов. Ещё 6 дронов уничтожили над Брянская область, а 4 — над Республика Крым. Кроме того, 2 беспилотника перехватили в небе над Курская область и ещё 1 — над Ростовская область.

Беспилотник ВСУ ударил по реанимации больницы в Запорожской области

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предпринимали попытки атак в районе Запорожская атомная электростанция с использованием тысяч беспилотников. За последний месяц было уничтожено более двух тысяч дронов.

Милена Скрипальщикова
