«Медиалогия» запустила российский рейтинг сериалов

Компания «Медиалогия» представила новый продукт — Российский рейтинг сериалов. Он позволяет оценивать популярность проектов сразу во всех средах: от телевидения до онлайн-платформ и соцсетей.

Первым результатом стал список из 100 самых популярных сериалов 2025 года. В него вошли проекты, которые показали наибольший интерес аудитории по совокупности показателей. В первую пятерку вошли южнокорейская «Игра в кальмара», американские «Очень странные дела», русские «След», «Папины дочки» и «Универ».

Методология рейтинга учитывает не только просмотры, но и поисковые запросы, вовлечённость зрителей и обсуждения в соцсетях. Таким образом, формируется более полная картина популярности контента.

Проект ориентирован на индустрию и зрителей, которым важно понимать, какие сериалы действительно становятся массовыми хитами, а не просто набирают просмотры на одной платформе.

Ранее в Лос-Анджелесе отгремела 98-я церемония вручения «Оскара». Ночь с 15-го на 16 марта 2026 года подарила нам и новые рекорды, и неожиданные сенсации. Главным триумфатором церемонии вручения «Оскара» стал Пол Томас Андерсон. Его картина «Битва за битвой» получила шесть статуэток, включая самую престижную — «Лучший фильм».