Актриса Волкова произвела фурор на премии «Ника», появившись в платье без белья

В столице прошла 39-я церемония вручения кинопремии «Ника», собравшая звёзд российского кинематографа. Среди гостей мероприятия была замечена 52-летняя актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Скорая помощь». На красную дорожку она вышла в сексуальном чёрном платье с кружевными вставками, отказавшись от нижнего белья, и кокетливо позировала фотографам.

Екатерина Волкова на «Нике» поразила образом и раскрыла секрет молодости.

В беседе с журналистами Волкова поделилась секретами поддержания формы.

«После семи не жрать – простой совет. Как говорила мой кумир Майя Плисецкая: у нас два желания – вкусно поесть и похудеть. Как-то так барахтаемся. Главное – сон до 12, потому что мелатонин сам за себя не выработается», — заявила актриса.

Она также прокомментировала поцелуй с женатым актёром Петром Баранчеевым на своём дне рождения, назвав его «киномужем» и подчеркнув, что сейчас не состоит в романтических отношениях.

«Какой новый роман?… Он киномуж уже десятый сезон. Целоваться, конечно, можно с коллегами, с которыми ты уже десять лет в кино и детей родил, и женился, и замуж вышел», — сказала Волкова, добавив, что наряд для премии выбрала «завлекательный».

