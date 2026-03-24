Мошенники месяц удерживали футболиста Секача от общения с семьёй

Аферисты более месяца по телефону оказывали давление на футболиста Даниила Секача и ограничивали его общение с близкими. Об этом РИА «Новости» сообщил отец спортсмена Дмитрий.

«А с середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Они ему запрещали общаться с родными», — сказал он.

По словам Дмитрия Секача, ранее у него с сыном были тёплые и доверительные отношения. Они регулярно созванивались по несколько раз в день, при этом спортсмен всегда оставался открытым и ничего не скрывал.

Позднее выяснилось, что, как утверждает отец, на него оказывали давление неизвестные, запрещая контактировать с семьёй. Мужчина также отметил, что в какой-то момент сын перестал сам выходить на связь и начал сбрасывать входящие звонки. Тогда он не придал этому серьёзного значения, поскольку в семье уже была сложная ситуация. В тот период младшая дочь Дмитрия находилась в реанимации, и внимание семьи было сосредоточено на её состоянии, что отвлекло от тревожных изменений в поведении футболиста.

Ранее в Москве футболисту Даниилу Секачу предъявили обвинение в разбое и убийстве 48-летней предпринимательницы на северо-западе столицы. Преступления, как считают следователи, были совершены под влиянием мошенников. Фигуранту инкриминируют убийство, совершённое организованной группой из корыстных побуждений