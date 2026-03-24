«Кот в мешке» под запретом: В Госдуме предложили маркировать ИИ-изображения в рекламе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) выступил с инициативой о законодательном регулировании использования изображений, созданных ИИ, в рекламе медицинских и косметологических услуг. Он считает, что такие изображения должны быть обязательно помечены, чтобы избежать обмана потребителей, которые могут ошибочно принять их за реальные результаты процедур. По мнению Свищева, отсутствие маркировки вводит пациентов в заблуждение и может привести к необоснованным или даже вредным решениям о лечении.

«Когда клиника в рекламе показывает фото, сгенерированные нейросетью, это прямой обман. Человек платит деньги, ожидая увидеть в зеркале ту картинку, которую ему нарисовали. А результат оказывается иным. Пациент может согласиться на процедуры, которые ему не нужны или даже противопоказаны, потому что его ввели в заблуждение», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Он также поднял вопрос о недостаточной квалификации специалистов в косметологии. По его мнению, несмотря на большое число врачей-косметологов в России, система их обучения и контроля качества нуждается в улучшении. Особую тревогу вызывают случаи, когда косметологические процедуры выполняются лицами без медицинского образования, что приводит к серьёзным проблемам со здоровьем у пациентов.

Свищев анонсировал создание рабочей группы для разработки законодательных инициатив, направленных на регулирование отрасли. Планируется внесение поправок в действующие законы, усиление контроля за онлайн-продажей инъекционных препаратов и ужесточение требований к квалификации специалистов.

Ранее в России появился национальный стандарт для систем ИИ в здравоохранении. ГОСТ учитывает уровень подготовки пользователей. Часть систем рассчитана на специалистов, другая — на широкую аудиторию.