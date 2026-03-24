24 марта, 13:54

Дмитриев оценил готовность России перед эпохой дефицита ресурсов в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена к наступающей эпохе дефицита ресурсов в мире. Свою оценку спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами опубликовал в социальной сети X.

Дмитриев подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими запасами природных ресурсов и входит в тройку мировых лидеров по производству большинства видов сырья. По его словам, это даёт стране хорошие перспективы в условиях прогнозируемой нехватки ресурсов.

«Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, Россия имеет хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей Эпохи крайней нехватки ресурсов», — написал Дмитриев.

Таким образом глава РФПИ отреагировал на материал Bloomberg, в котором говорилось, что введённые Россией ограничения на экспорт аммиачной селитры ещё больше усугубят ситуацию с глобальным предложением удобрений для сельскохозяйственных культур. Мера действует с 21 марта по 21 апреля и введена для приоритетного обеспечения российских аграриев удобрениями в период весенних полевых работ. Исключение сделано для поставок по межправительственным соглашениям.

Дмитриев: Западные СМИ молчат о новой энергетической реальности

Ранее Кирилл Дмитриев раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он заявил, что она слишком поздно признаёт масштаб энергетического кризиса в Евросоюзе и его истинные причины. По мнению Дмитриева, кризис является критическим именно для ЕС, и он стал следствием фатальных и ошибочных решений, связанных с отказом от российской энергетики.

Юлия Сафиулина
