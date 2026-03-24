Дмитриев оценил готовность России перед эпохой дефицита ресурсов в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена к наступающей эпохе дефицита ресурсов в мире. Свою оценку спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами опубликовал в социальной сети X.

Дмитриев подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими запасами природных ресурсов и входит в тройку мировых лидеров по производству большинства видов сырья. По его словам, это даёт стране хорошие перспективы в условиях прогнозируемой нехватки ресурсов.

«Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, Россия имеет хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей Эпохи крайней нехватки ресурсов», — написал Дмитриев.

Таким образом глава РФПИ отреагировал на материал Bloomberg, в котором говорилось, что введённые Россией ограничения на экспорт аммиачной селитры ещё больше усугубят ситуацию с глобальным предложением удобрений для сельскохозяйственных культур. Мера действует с 21 марта по 21 апреля и введена для приоритетного обеспечения российских аграриев удобрениями в период весенних полевых работ. Исключение сделано для поставок по межправительственным соглашениям.

Ранее Кирилл Дмитриев раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он заявил, что она слишком поздно признаёт масштаб энергетического кризиса в Евросоюзе и его истинные причины. По мнению Дмитриева, кризис является критическим именно для ЕС, и он стал следствием фатальных и ошибочных решений, связанных с отказом от российской энергетики.