Страны Европы проводят иррациональную энергетическую политику, отказываясь от российского газа и усиливая зависимость от США. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

«Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента. Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию, диверсификацию и ещё раз диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешёвой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской», — написал он.

Диесен считает, что при усилении зависимости от США у европейских стран появляется риск оказаться в более слабой позиции при переговорах. Это, по его словам, может позволить Вашингтону добиваться политических уступок, используя вопросы поставок как инструмент давления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от российского газа оказался болезненным для жителей стран ЕС. Она отметила, что рост цен на энергоресурсы ощутимо ударил по гражданам. В Европе сейчас пересматривают подход к энергетической зависимости, особенно в части поставок газа из России.