Суд отправил под стражу артиста Чернова за гибель 4 человек при пожаре

В Москве суд избрал меру пресечения для 78-летнего артиста цирка Евгения Чернова, устроившего смертельный пожар в многоэтажном доме. Мужчину арестовали до 23 мая. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

На заседание приехали родственники обвиняемого, чтобы поддержать его. Сам фигурант дела полностью признал вину и сожалеет о случившемся. На допросе он рассказал, что курил в квартире — пепел упал на диван и он загорелся.

Защита настаивала на более мягком режиме содержания, прося перевести подопечного под домашний арест. В качестве места отбывания наказания адвокаты предлагали съёмное жильё в районе Кузьминки. Однако суд не внял этим доводам.

Жильё, где было допущено нарушение правил пожарной безопасности, теперь находится в аварийном состоянии и непригодно для дальнейшего проживания.

Инцидент произошёл в ночь на 23 марта в доме на Николоямской улице. По версии следствия, мужчина не справился с источником огня: непотушенная сигарета стала причиной возгорания дивана в его квартире. Последствия трагедии оказались масштабными — в результате происшествия погибли четверо жильцов, проживавших этажом выше.