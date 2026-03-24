Минфин допустил снижение базовой цены на нефть в бюджете РФ

В Министерстве финансов задумались о корректировке бюджетных параметров. Ведомство считает необходимым сбалансировать государственную казну с учётом более низких котировок «чёрного золота», чем те, что заложены сейчас.

Замглавы Минфина Владимир Колычев пояснил журналистам, что текущие показатели бюджетного правила перестали соответствовать глобальной равновесной стоимости энергоресурсов. По мнению экспертов министерства, в среднесрочной перспективе этот уровень будет ниже действующих значений.

«Среднесрочно (нужно — ред.) сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры», — отметил чиновник.

На данный момент профильные специалисты ведут активные дискуссии о необходимых изменениях. Главная задача — определить оптимальный порог стоимости углеводородов, который будет зафиксирован в обновленном бюджетном правиле.

Подобные меры призваны сделать финансовую систему страны более устойчивой к изменениям на мировых рынках. Пока окончательное решение находится на стадии проработки, но сам факт обсуждения указывает на готовность властей оперативно реагировать на меняющиеся экономические условия.

Ранее сообщалось, что вопросы возможного изменения бюджетного правила находятся на стадии проработки и относятся к компетенции правительства. Такие темы обсуждаются в рамках совещаний по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина.