Шри-Ланка обсуждает с Россией межправительственные поставки нефти

Представители Шри-Ланки и России обсуждают поставки нефти на правительственном уровне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель кабинета министров страны Налинда Джаятисса.

«Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России, однако сейчас мы предпринимаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений», — сказал он.

Он также отметил, что в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку. Эта поездка, по его словам, должна способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса и обсуждению практических аспектов сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка, являющаяся островным государством в Индийском океане, продолжает искать альтернативные источники поставок энергоносителей. Предпринимаются оперативные меры для организации импорта топлива из России.