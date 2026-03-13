Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvitlanaNiko
Островное государство в Индийском океане Шри-Ланка ищет альтернативных поставщиков энергоносителей. МИД страны сообщил, что предпринимаются незамедлительные шаги для обеспечения поставок топлива из России.
«Посол согласился передать эту просьбу правительству и наладить координацию с соответствующими ведомствами для содействия в организации поставок. Посол Джагарян подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Шри-Ланке в любое время, когда в этом возникнет необходимость», — заявление привело издание Newswire.
Напомним, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки топлива. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.