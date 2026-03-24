24 марта, 14:37

В руках у ребёнка сдетонировала часть вражеского БПЛА, он госпитализирован

Обложка © Life.ru

В хирургическое отделение Васильевской больницы экстренно доставили несовершеннолетнего пациента. Школьник, родившийся в 2015 году, пострадал при неосторожном обращении с опасной находкой.

Инцидент произошёл, когда мальчик поднял с земли фрагмент вражеского беспилотника. Устройство неожиданно сдетонировало прямо у него в руках.

Пострадавший получил ожоги и ранение кисти. Сейчас медики оказывают маленькому пациенту необходимую помощь, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Специалисты в очередной раз предупреждают: категорически запрещено приближаться к любым подозрительным объектам, которые могут быть боеприпасами или частями дронов. Трогать или пытаться перемещать подобные вещи смертельно опасно.

При обнаружении сомнительных находок или получении сведений о готовящихся преступлениях следует немедленно сообщать в полицию по номеру 102. Ваша бдительность может уберечь окружающих от беды.

Ранее здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы подверглось атаке со стороны вооружённых формирований Украины. Жертв в ходе происшествия удалось избежать.

BannerImage
Оксана Попова
